Легионер ЦСКА отказался изучать русский язык

Парагваец из ЦСКА Хесус Медина назвал русский язык сложным и отказался его изучать

Парагвайский футболист московского ЦСКА ответил на вопрос об изучении русского языка. Его слова передает Sport24.

Легионер заявил, что отказался изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — отметил спортсмен.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022-го. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах.

Ранее эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, при каких обстоятельствах он и его семья получили российское гражданство. «Потому что я русский! Мне нравится борщ. Нравится русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!» — заявил футболист. При этом иностранец подчеркнул, что он не пьет водку, так как ему не нравится ее вкус.