Легионер ЦСКА отказался изучать русский язык
Парагвайский футболист московского ЦСКА ответил на вопрос об изучении русского языка. Его слова передает Sport24.
Легионер заявил, что отказался изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — отметил спортсмен.
Медина перешел в ЦСКА в январе 2022-го. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах.
Ранее эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, при каких обстоятельствах он и его семья получили российское гражданство. «Потому что я русский! Мне нравится борщ. Нравится русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!» — заявил футболист. При этом иностранец подчеркнул, что он не пьет водку, так как ему не нравится ее вкус.