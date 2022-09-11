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Внук Пугачевой Никита Пресняков признался в любви к спиртному

Внук Пугачевой Никита Пресняков рассказал о том, что «прибухивает» в свободное время

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук эстрадной певицы Аллы Пугачевой, 31-лентий музыкант Никита Пресняков в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал, что употребляет спиртное в свободное время.

На вопрос о том, чем Пресняков занимается в свободное от работы время, артист признался, что любит выпивать, а недавно проводил время в караоке вместе со своим другом, певцом Дмитрием Колдуном. «Ну, кто не прибухивает? Недавно мы в караоке с Димой хорошо посидели. Опять же без фанатизма», — поделился внук Пугачевой.

В мае Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка своей бабушки и юмориста Максима Галкина.

Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа, после чего на фасаде Останкино появилось нецензурное выражение в адрес исполнительницы. Неизвестные разместили видеопроекцию с вопросом о том, где певица оставила своего супруга Максима Галкина.

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Анастасия Астахова
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