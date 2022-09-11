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Собчак пошутила над приехавшим в Белоруссию Киркоровым

Собчак шуткой «ждем преображения» высказалась о приезде Филиппа Киркорова в Белоруссию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская журналистка и блогерша Ксения Собчак отпустила шутку в адрес певца Филиппа Киркорова, который приехал в Белоруссию и сфотографировался на фоне герба республики. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала фото Киркорова, на котором он в наряде бренда Louis Vuitton позирует на фоне государственного герба Белоруссии. «Ждем преображение. Местные бренды, говорят, великолепны!» — высказалась она, таким образом подшутив над любовью певца к модной одежде.

Киркоров сообщил о прилете в Белоруссию 10 сентября в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Минск, встречай! Сегодня вечером дадим жару», — говорится в его публикации. Другие подробности визита поп-исполнитель не раскрыл.

Ранее Собчак рассказала, что ее вызвали в полицию. По словам журналистки, она проходит свидетелем по делу о предполагаемой клевете режиссера Виталия Манского, которая якобы прозвучала в его словах о коллеге Никите Михалкове.

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Маргарита Щигарева
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