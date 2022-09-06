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Собчак вызвали в полицию

Ксению Собчак вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Телеведущую и блогершу Ксению Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля в Управление по организации дознания МВД РФ. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. (…) Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью, вышедшем на моем ютубе», — написала она.

Журналистка добавила, что Михалков якобы «обиделся» на слова Манского и написал заявление в полицию, после чего ее попросили дать показания.

В интервью Собчак, которое вышло в мае 2022 года, Манский обвинил Михалкова в воровстве бюджетных средств, выделяемых государством на организацию Московского международного кинофестиваля, президентом которого является режиссер. «Воруется на Московском международном кинофестивале не менее 85 процентов бюджета», — заявил он.

В августе сообщалось, что полиция задержала журналиста газеты «Московский комсомолец» Льва Сперанского. Его доставили на допрос в здание Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве. Как позднее пояснил журналист, ему инкриминируют клевету и вымогательство по делу 2018 года. По словам Сперанского, полицейские оказывали на него физическое и психологическое давление.

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Денис Савосин
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