Чемпионка ОИ сделала прогноз на возвращение российских лыжников на турниры

Лыжница Юлия Ступак выразила уверенность, что россияне выступят на чемпионате мира-2023

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сделала прогноз на возвращение российских атлетов на международные турниры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я уверена, что мы поедем на чемпионат мира в Планице. Не знаю, мне все крутят пальцами у виска. Понятно, сейчас это все — вилами по воде, но после января будет легче выехать туда», — заявила спортсменка.

Лыжница сочла, что после первых этапов все поймут, что на чемпионате мира-2023 нужна интересная борьба с россиянами.

Ранее оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на международные турниры трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он также выразил уверенность в допуске российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.