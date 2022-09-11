Чемпионка ОИ сделала прогноз на возвращение российских лыжников на турниры
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сделала прогноз на возвращение российских атлетов на международные турниры. Ее слова приводит «Матч ТВ».
«Я уверена, что мы поедем на чемпионат мира в Планице. Не знаю, мне все крутят пальцами у виска. Понятно, сейчас это все — вилами по воде, но после января будет легче выехать туда», — заявила спортсменка.
Лыжница сочла, что после первых этапов все поймут, что на чемпионате мира-2023 нужна интересная борьба с россиянами.
Ранее оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на международные турниры трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он также выразил уверенность в допуске российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году.
В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.