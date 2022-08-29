Большунов оценил вероятность возвращения россиян на международные турниры

Большунов выразил надежду на допуск российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Его слова передает «Матч ТВ».

Большунов выразил уверенность в допуске российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году. «Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — заявил спортсмен и добавил, что чемпионат мира является для него основным стартом.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева высказалась об отсутствии призовых на российских турнирах. «Их отсутствие в предстоящем сезоне для меня не странно. Я отношусь к этому так, что это надо пережить», — поделилась спортсменка. Непряева заявила, что готова год выступать на турнирах без призовых.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

