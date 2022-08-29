Большунов оценил вероятность возвращения россиян на международные турниры
Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Его слова передает «Матч ТВ».
Большунов выразил уверенность в допуске российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году. «Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — заявил спортсмен и добавил, что чемпионат мира является для него основным стартом.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева высказалась об отсутствии призовых на российских турнирах. «Их отсутствие в предстоящем сезоне для меня не странно. Я отношусь к этому так, что это надо пережить», — поделилась спортсменка. Непряева заявила, что готова год выступать на турнирах без призовых.
В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.