Чемпионка ОИ по лыжным гонкам оценила отсутствие призовых на российских турнирах

Лыжница Непряева заявила, что готова год выступать на российских турнирах без призовых

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева оценила отсутствие призовых на российских турнирах. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я кайфую, когда у меня все получается, понимаю, что моя работа приносит плоды, когда встаешь на пьедестал. Это эмоции и финансы, конечно, тоже. Их отсутствие в предстоящем сезоне для меня не странно. Я отношусь к этому так, что это надо пережить», — поделилась спортсменка.

Непряева заявила, что готова год выступать на турнирах без призовых, поскольку ее жизнь изменилась в финансовом плане после Олимпиады-2022.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе порассуждала об отсутствии призовых на российских турнирах. Она заявила, Союз биатлонистов России — богатая федерация, поэтому может себе позволить выплачивать спортсменам призовые на Кубке России.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и лыжные гонки, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.