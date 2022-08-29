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Спорт

Чемпионка ОИ по лыжным гонкам оценила отсутствие призовых на российских турнирах

Лыжница Непряева заявила, что готова год выступать на российских турнирах без призовых

Фото: Plihal Libor / CTK / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева оценила отсутствие призовых на российских турнирах. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я кайфую, когда у меня все получается, понимаю, что моя работа приносит плоды, когда встаешь на пьедестал. Это эмоции и финансы, конечно, тоже. Их отсутствие в предстоящем сезоне для меня не странно. Я отношусь к этому так, что это надо пережить», — поделилась спортсменка.

Непряева заявила, что готова год выступать на турнирах без призовых, поскольку ее жизнь изменилась в финансовом плане после Олимпиады-2022.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе порассуждала об отсутствии призовых на российских турнирах. Она заявила, Союз биатлонистов России — богатая федерация, поэтому может себе позволить выплачивать спортсменам призовые на Кубке России.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и лыжные гонки, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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