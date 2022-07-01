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Вяльбе посетовала на отсутствие призовых на российских турнирах

Елена Вяльбе заявила об отсутствии средств для выплаты лыжникам призовых на Кубке России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала об отсутствии призовых на российских турнирах. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Она заявила, Союз биатлонистов России — богатая федерация, поэтому может себе позволить выплачивать спортсменам призовые на Кубке России. «А в лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств, не знаю, откуда у биатлонистов средства», — посетовала Вяльбе. Специалист добавила, что, если спортсмены хотят бегать только за деньги, им нужно переходить в футбол.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр-2022 по биатлону Карим Халили рассказал о финансировании российских турниров. Спортсмен заявил о необходимости развития Кубка России в плане призовых. «Не стоит скрывать, что это наша профессия. И мы, как и другие люди из других родов деятельности, получаем зарплату. Это наш доход, на который люди содержат свои семьи», — поделился Халили.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и лыжные гонки, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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