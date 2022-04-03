Призер Олимпийских игр порассуждал о финансировании российских турниров

Призер Олимпиады-2022 Халили заявил о необходимости развития Кубка России в плане призовых

Бронзовый призер Олимпийских игр-2022 по биатлону Карим Халили порассуждал о финансировании российских турниров. Его слова передает «Матч ТВ».

Спортсмен заявил о необходимости развития Кубка России в плане призовых. «Не стоит скрывать, что это наша профессия. И мы, как и другие люди из других родов деятельности, получаем зарплату. Это наш доход, на который люди содержат свои семьи», — поделился Халили.

Ранее российская биатлонистка Анастасия Гореева высказалась о призовых на чемпионате страны. «Сумма призовых в 15 тысяч рублей? Конечно, она довольно скромная по сравнению с тем, что дают на Кубке IBU. Но лучше так, чем ничего», — посчитала спортсменка. Гореева выразила надежду, что финансирование биатлона в будущем улучшится.

За второе место в смешанной эстафете Гореева получила сертификат на сумму в 15 тысяч рублей. За такой же результат на Кубке IBU в сезоне-2021/2022 спортсменка заработала бы 3,5 тысячи евро, на Кубке мира — 4,5 тысячи евро.

