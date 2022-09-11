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Уничтожение миномета ВСУ попало на видео

Российский спецназ показал кадры уничтожения кочующего миномета ВСУ группировкой «О»

Российский спецназ уничтожил кочующий миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным канала, бои проходят на Северском направлении. В операции принимали участие военнослужащие группировки «О».

В июне сообщалось, что российская группировка «О» уничтожила отряд «Грузинского легиона», действовавший на Лисичанском направлении.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России. Авиация поддерживала огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожила замаскированные позиции и технику ВСУ, выполняя пуски ракет парами с малых высот.

Варвара Кошечкина
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