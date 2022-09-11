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Жирков одной фразой оценил нежелание лидеров боснийцев играть против России

Жирков фразой «пусть не играют» оценил нежелание Джеко и Пьянича играть против России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал высказывания лидеров команды Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича, выразивших нежелание играть против отечественных игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен фразой «пусть не играют, что я могу сказать» оценил отказ боснийцев.

10 сентября Пьянич и Джеко выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать в этой встрече.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-Петербурге. Проведение встречи подтвердил футбольный союз страны.

Анастасия Борисова
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