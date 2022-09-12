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В Энергодаре заявили об электроснабжении города из России

Глава Энергодара Волга заявил об электроснабжении города и соседних регионов из России

Фото: РИА Новости

Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области и соседних регионов обеспечивается через подстанции, электроэнергия на которые поступает с территории России. Об этом глава городской администрации Александр Волга сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью прекращена генерация электричества, а со стороны Киева по участку линий электропередач (ЛЭП) оно приходит исключительно для обеспечения нужд самой АЭС.

«Все обеспечение близлежащих регионов и самого города Энергодара переключено на подстанции, через которые идет электрический ток из Российской Федерации», — заявил он.

11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока ЗАЭС. В тот же день Волга сообщил, что перезапуск электростанции — вопрос нескольких дней, но пока непонятно, будет ли возможность это сделать. При этом он отметил, что электричество в Энергодар поступает реверсом из Мелитополя.

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Алевтина Запольская
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