Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали отмену игры

PC Gamer: GSC Game World продолжила разработку S.T.A.L.K.E.R. 2

Изображение: GSC Game World

Представители украинской студии GSC Game World прокомментировали информацию об отмене S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Журналисты издания обратили внимание, что в начале сентября Microsoft отменила предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2, и предположили, что это может быть связано с закрытием проекта. Разработчики тайтла, к которым обратились авторы, опровергли эти слухи.

«Microsoft возмещает средства за предзаказы на игры без точной даты выпуска», — отметили в компании. По словам разработчиков, процесс создания игры продолжается, сообщения об отмене следует считать слухами. «Когда позже мы объявим точную дату выпуска, предзаказы снова будут доступны для Xbox», — подытожили представители GSC.

В заявлении также говорится, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована на выставке E3 совместно с Microsoft. Однако точной даты выхода продолжения S.T.A.L.K.E.R. все еще нет. В компании пообещали вернуться с более конкретной информацией позже.

Выпуск новой игры украинской студии был запланирован весной, однако премьеру перенесли на конец 2022 года, а затем и вовсе — на неопределенный срок.

В начале августа геймеры заметили, что сборка консольной версии «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» оказалась в сети. В GSC Game World никак не прокомментировали инцидент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС
Фитнес-тренер назвала неправильную осанку причиной многих болезней
Певец Макс Барских взял себе новый псевдоним
Приглашение в российские клубы иностранных тренеров раскритиковали
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинах
Стало известно об уничтожении 40 военных ВСУ в районе Донецкого аэропорта
Грабившей ювелирные салоны «золотой банде» вынесли приговор
Додон назвал ситуацию в Молдавии критической
Шедшего за гробом королевы принца Эндрю назвали «старым извращенцем»
Молодым россиянам предложили жить в подвалах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.