Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали отмену игры

PC Gamer: GSC Game World продолжила разработку S.T.A.L.K.E.R. 2

Представители украинской студии GSC Game World прокомментировали информацию об отмене S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Журналисты издания обратили внимание, что в начале сентября Microsoft отменила предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2, и предположили, что это может быть связано с закрытием проекта. Разработчики тайтла, к которым обратились авторы, опровергли эти слухи.

«Microsoft возмещает средства за предзаказы на игры без точной даты выпуска», — отметили в компании. По словам разработчиков, процесс создания игры продолжается, сообщения об отмене следует считать слухами. «Когда позже мы объявим точную дату выпуска, предзаказы снова будут доступны для Xbox», — подытожили представители GSC.

В заявлении также говорится, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована на выставке E3 совместно с Microsoft. Однако точной даты выхода продолжения S.T.A.L.K.E.R. все еще нет. В компании пообещали вернуться с более конкретной информацией позже.

Выпуск новой игры украинской студии был запланирован весной, однако премьеру перенесли на конец 2022 года, а затем и вовсе — на неопределенный срок.

В начале августа геймеры заметили, что сборка консольной версии «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» оказалась в сети. В GSC Game World никак не прокомментировали инцидент.