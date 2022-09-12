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Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области стратегических позиций

Кадыров рассказал о контроле «Ахматом» стратегических позиций в Запорожской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под контролем спецподразделений «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он передал слова командира ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзора Бисаева, рапортовавшего, что «наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки», осуществляют качественное взаимодействие с сослуживцами из других воинских формирований и громят противника.

Ранее член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», — сообщил он. Как утверждает Рогов, согласно информации разведки, всю координацию украинских военных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области осуществляют США и Британия.

12 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ четвертые сутки пытаются прорвать оборону союзных сил на лиманском направлении. По словам репортера, противник использовал бронетехнику при наступлении и навел переправу через Северский Донец в районе Ямполя.

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Марина Совина
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