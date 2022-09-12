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В России бросились продавать апартаменты в подвалах

«Известия»: на первичном рынке в России появились апартаменты в подвалах и на антресолях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В 2022 году в России бросились продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий. На первичном рынке недвижимости в крупных городах появилось рекордно много таких предложений, пишут «Известия».

Так, в Москве появились пять комплексов в Юго-Западном, Западном, Восточном и Северо-Восточном округах — это реализованные частными инвесторами проекты реконструкции зданий. По данным риелторской компании «Метриум», в этих домах доступны для продажи апартаменты в подвалах площадью 11,8–33,2 квадратного метра, некоторые из которых без окон. Стоимость подобных лотов, по словам аналитиков, варьируется от 1,43 до 7,99 миллиона рублей — в среднем на 21–40 процентов дешевле, чем аналогичные варианты на обычных этажах.

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При этом студии площадью 11 квадратов на антресольных этажах — вторых этажах в конструкции, возведенных внутри одного помещения — стоят от 3,8 миллиона рублей, рассказали специалисты. «На рынке продолжается оптимизация предложения с целью снижения стоимости апартаментов в экономичном сегменте, чтобы привлечь максимум покупателей», — пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По мнению эксперта, студии в подвальных помещениях будут популярны у инвесторов, планирующих сдавать недвижимость в аренду.

«Выводя на рынок подобного рода продукт, застройщики, конечно, хотят эффективно задействовать каждый квадратный метр в здании и получить таким образом дополнительную прибыль», — уточнили в девелоперской компании Level Group. Однако для постоянного проживания апартаменты без окон не подходят — если регулярно находиться в помещении без естественного света, можно навредить здоровью, считают специалисты.

«Практика массовой не станет и пока будет ограничена Москвой и Петербургом, где цены на новостройки очень высоки. В регионах ценовой вопрос стоит не столь остро, поэтому там вряд ли появятся в продаже подвальные апартаменты от застройщиков», — добавила Коркка.

Президент Magic Group Александр Перемятов, наоборот, считает апартаменты в подвалах недооцененным сегментом. По его словам, со временем такие апартаменты могут появиться даже в торговых центрах, в которых уже давно следует сделать реконструкцию. Апартаменты можно будет сделать, например, врезав их в фасад здания, предлагает специалист.

В июле 2022 года в России приняли решение по статусу апартаментов — этот тип недвижимости не захотели приравнивать к жилью. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов добавил, что в будущем апартаменты могут перевести в отдельную категорию для уменьшения налогов и стоимости коммунальных услуг.

Нина Ташевская
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