Российский космонавт побьет «марсианский» рекорд по нахождению в космосе

«Роскосмос»: космонавт Олег Кононенко побьет рекорд нахождения в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко в 2023 году может побить рекорд Геннадия Падалки по нахождения в космосе. Об этом в Telegram-канале сообщает «Роскосмос».

Госкорпорация напоминает, что «12 сентября 2015 года космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка установил абсолютный мировой рекорд по суммарному пребыванию в космическом пространстве», составляющий 878 суток, чего «достаточно, чтобы слетать на Марс, обратно и снова на Марс».

«В следующем году рекорд должен быть побит другим россиянином. В космос оправляется командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли», — говорится в сообщении.

В мае 2021 года агентство РИА Новости заметило, что старт ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb стал 59-м подряд успешным пуском, чего еще ни разу не было в истории современной России.

В сентябре 2020 года агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что российский космонавт Олег Кононенко в 2023 году может установить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.