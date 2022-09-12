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Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Ларионов рассказал, что до участия в шоу не верил в сверхсилы
Илья Ларионов

Илья Ларионов. Фото: @ilyalarionoff

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Илья Ларионов раскрыл отношение к проекту. В беседе с изданием «Телепрограмма» он признался, что раньше не верил в сверхъестественные силы, однако сейчас с интересом наблюдает за людьми с такими способностями.

Ларионов отметил, что ставил под сомнение факт существования экстрасенсов. «Если в прошлом году я хотел убедиться в том, что экстрасенсы действительно существуют, то в этом году у меня немного другая задача», — высказался он. После участия в проекте телеведущий, по его словам, удостоверился в существовании экстрасенсов. «Я уже их видел, знаю, что есть люди со способностями, и сейчас мне интересно наблюдать за ними», — добавил он.

Ведущий также рассказал о нештатной ситуации на съемках шоу. Однажды, как отметил Ларионов, в шоу пришел гипнотизер, который смог повлиять на его разум. «Он задел в моем уме какие-то нотки и разозлил меня так, как я не злился, пожалуй, никогда. Даже моя жена сказала, что за 15 лет нашего знакомства никогда не видела меня таким», — пояснил он.

Илья Ларионов стал ведущим «Битвы экстрасенсов» в сентябре 2021 года. До этого он был известен по работе в детском шоу «Школа волшебства» на телеканале «Карусель».

До этого ведущим проекта был Сергей Сафронов. Его уволили в ноябре 2020 года после того, как одна из конкурсанток «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. В сентябре 2021 года Тушинский районный суд снял с Сафронова обвинения.

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Олег Давыдов
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