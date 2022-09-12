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Девушка купила сумку и через три дня обнаружила проступивший на ней рисунок

Блогерша itslyanne.x купила сумку и обнаружила под стершейся с нее краской мультперсонажа

Кадр: @itslyanne.x / Tiktok

Ирландская блогерша с никнеймом itslyanne.x купила сумку и через три дня обнаружила проступивший на ней рисунок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что перед отпуском приобрела в магазине модной одежды Primark поясную сумку серебристого цвета. Так, она носила аксессуар в поездке в течение трех дней, когда заметила, что с него стала стираться краска. При этом на потерявшей первоначальный вид поверхности изделия появилось изображение персонажа из мультфильмов Disney. «Посмотрите, что случилось с сумкой Primark. На ней оказался Дональд Дак. Кто-нибудь, объясните мне это, пожалуйста», — обратилась юзерша к зрителям.

В свою очередь пользователи сети высказали свою версию появления на изделии рисунка. «Вероятно, сумка сделана из переработанных материалов, но сделана как попало», «Таким образом она обрела новую жизнь», «Вторичное использование — это, конечно, здорово, но хочется, чтобы купленная вещь прослужила дольше трех дней», — прокомментировали они.

В декабре 2021 года Shein дважды прислал покупательнице вещь с нелепой ошибкой в надписи на принте. Сначала блогерша Изабелла Робшоу приобрела зеленый джерси в американском стиле с надписью California San Franсisco. Во время примерки она обнаружила, что в названии штата пропущена буква l. Затем девушка показала второй свитшот того же бренда: на этот раз она выбрала коричневый вариант с надписью Yellowstone National Park. Однако и во второй раз в названии была допущена орфографическая ошибка.

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Алина Гостева
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