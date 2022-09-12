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Спорт

Тарасова отказалась осуждать решивших сменить спортивное гражданство фигуристов

Тарасова призвала не осуждать решивших сменить спортивное гражданство фигуристов из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась осуждать решивших сменить спортивное гражданство российских фигуристов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Да, некоторые уходят, но они не смогут выступать в этом году за их новую страну. У них будет год простоя. Каждый решает для себя. И нам не нужно расстраиваться, нужно делать выводы», — объяснила специалист. Она призвала понять спортсменов, на которых давят обстоятельства.

8 сентября сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России в декабре рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства. Генеральный директор организации Александр Коган добавил, что четыре атлета, ранее переходившие в другие сборные, вернулись в Россию в этом году.

Ранее стало известно, что российские фигуристки Мария Дмитриева, Софья Шифрина, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе решили выступать за другие страны. Дмитриева и Шифрина будут кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.

Дарья Коршунова
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