Тарасова отказалась осуждать решивших сменить спортивное гражданство фигуристов

Тарасова призвала не осуждать решивших сменить спортивное гражданство фигуристов из России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась осуждать решивших сменить спортивное гражданство российских фигуристов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Да, некоторые уходят, но они не смогут выступать в этом году за их новую страну. У них будет год простоя. Каждый решает для себя. И нам не нужно расстраиваться, нужно делать выводы», — объяснила специалист. Она призвала понять спортсменов, на которых давят обстоятельства.

8 сентября сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России в декабре рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства. Генеральный директор организации Александр Коган добавил, что четыре атлета, ранее переходившие в другие сборные, вернулись в Россию в этом году.

Ранее стало известно, что российские фигуристки Мария Дмитриева, Софья Шифрина, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе решили выступать за другие страны. Дмитриева и Шифрина будут кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.