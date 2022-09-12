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Спорт

Приглашение в российские клубы иностранных тренеров раскритиковали

Сергей Юран заявил, что приглашенные в российские клубы тренеры должны говорить по-русски

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран раскритиковал приглашение в российские клубы иностранных тренеров. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я считаю, что вообще все тренеры должны говорить на языке той страны, где они работают. Это раньше была аксиома и требование заказчика. Потому что большинство футболистов — местные», — заявил специалист. Он отметил, что участие переводчика в разговорах в раздевалке трудно воспринимается.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) выступает 16 клубов. В пяти из них главными тренерами являются иностранные специалисты: испанец Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак», серб Славиша Йоканович«Динамо», немец Йозеф Циннбауэр — «Локомотив», чех Марцел Личка — «Оренбург», а белорус Виктор Гончаренко — «Урал».

Ранее парагвайский футболист московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что отказался изучать русский язык. «Для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — отметил спортсмен.

Дарья Коршунова
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