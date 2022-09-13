Россиян предупредили об опасности стройматериалов

Адвокат Елена Кудерко предупредила об опасности строительных материалов

В строительных материалах могут выявить добавки, опасные для здоровья человека. Об этом в беседе с агентством «Прайм» россиян предупредила адвокат Елена Кудерко.

Эксперт отметила, что строительные и отделочные материалы, а также комплектующие должны соответствовать техническим регламентам. При этом продавцы обязаны показать копию сертификата на каждую единицу продукции по требованию покупателя.

Кудерко добавила, что в подобной продукции периодически находят токсичные добавки, формальдегид, диоксин, фенолы и другие опасные вещества, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью. Наиболее трудно потребителям проверить качество мебели из МДФ и ДСП, а также ПВХ и строительных материалов.

За нарушения при изготовлении организации может грозить административный штраф от 150 тысяч рублей. Если товар причинит вред здоровью покупателя, то производителя могут привлечь к уголовной ответственности. Потребитель также будет в праве потребовать компенсацию.

Ранее директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова предупредила россиян об опасности искусственного меха. Она заявила, что этот материал нельзя считать более экологичным в сравнении с натуральным, так как его создают из синтетических волокон.