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Среда обитания

Россиян предупредили об опасности искусственного меха

«Наш фонд» предупредил россиян о выбросах при производстве искусственного меха

Фото: Андрей Аркуша / globallookpress.com

Факт о большей экологичности искусственного меха по сравнению с натуральным посчитали заблуждением. Об опасности подобной ткани россиян предупредила директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова, сообщают «Известия».

Во время разговора эксперт высказалась о самых популярных заблуждениях, связанных с экологией. По ее словам, искусственный мех нельзя считать более экологичным в сравнении с натуральным, так как его создают из синтетических волокон, при производстве которых в атмосферу выбрасываются вредные вещества. В процессе также используют нефть, переработка которой существенно влияет на окружающую среду.

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«Более того, искусственные волокна постоянно выделяют мельчайшие частицы — микропластик, который накапливается в воде, почве, его поглощают животные, рыбы и даже человек. Частицы микропластика не разлагаются, накапливаясь в организме, и постепенно отравляют его», — заявила Лакустова.

Специалист также отметила, что опасными для климата могут оказаться и электрические автомобили — при их создании в атмосферу выбрасывается в 1,8 раза больше углекислого газа, чем от производства машины с бензиновым или дизельным двигателем. Лакустова также рассказала о заблуждении по поводу пользы бумажных пакетов. По ее словам, их можно считать безвредными, если они сделаны из переработанной бумаги или картона.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко подсчитала, что в 2021 году вложения российского бизнеса в экологические проекты превысили триллион рублей. Она также подчеркнула необходимость реализовать цель по созданию в стране комфортной и безопасной для жизни среды.

Нина Ташевская
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