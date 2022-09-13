Названы районы Москвы с самыми дешевыми студиями

«Бон Тон»: самые дешевые в Москве студии комфорт-класса продают в районе Крюково

В августе 2022 года самые дешевые студии комфорт-класса в Москве продают в районе Крюково. Локации столицы с наиболее доступным по цене жильем такого типа назвали аналитики риелторской компании «Бон Тон». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, стоимость самого дешевого лота в Крюково (ЗелАО) — 4,9 миллиона рублей. Второе место среди районов с выгодными по цене студиями комфорт-класса поделили Митино (СЗАО), Южное Бутово (ЮЗАО) и Люблино (ЮВАО) — там стоимость такого жилья начинается от 5,5 миллиона рублей.

Третье место с минимальной стоимостью студии 5,9 миллиона рублей разделили Метрогородок (ВАО) и Отрадное (СВАО). В топ-пять также вошли Гольяново (ВАО), где самый дешевый лот стоит 6 миллионов рублей, и Очаково-Матвеевское (ЗАО) — там студии комфорт-класса стоят от 6,1 миллиона рублей.

При этом в целом в старой Москве средняя стоимость студий комфорт-класса увеличилась на 9,9 процента по сравнению с августом годом ранее. Сейчас подобную недвижимость оценивают в 7,9 миллиона рублей.

Ранее аналитики компании «Метриум» выяснили, что во втором квартале 2022 года квартиры-студии в Новой Москве рекордно подорожали — на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Средняя стоимость подобных объектов достигла 7,2 миллиона рублей.