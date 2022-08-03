В Новой Москве заметили рекордное подорожание одного типа жилья

Квартиры-студии в Новой Москве за год подорожали на 20 процентов

Во втором квартале 2022 года в Новой Москве заметили рекордное подорожание квартир-студий. За год динамика достигла 20 процентов. Об изменении стоимости этого типа жилья сообщили аналитики компании «Метриум», данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя стоимость подобных квартир достигла 7,2 миллиона рублей. По словам экспертов, студии считаются самым дорогим жильем в округе — квадратный метр в них в среднем обойдется более чем в 300 тысяч рублей. В то время как «квадрат» в новостройках Новой Москвы в среднем оценивается в 223 тысячи рублей.

Аналитики уточнили, что студии дорожают быстрее, чем другие типы жилья. К концу второго квартала стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 17 процентов, двухкомнатных — на 15 процентов, а трехкомнатных — на 11 процентов. «Доля студий в структуре предложения новостроек заметно растет. Застройщики делают долгосрочные ставки на такие квартиры в условиях кризиса, снижения доходов населения и повышении себестоимости строительства», — объяснили в компании.

Ранее эксперты в сфере недвижимости заявили, что концу 2022 года цены на квартиры в России могут вырасти на несколько процентов. В компании «Этажи» предположили, что на фоне стабилизации ситуации до конца 2022-го ликвидные объекты подорожают на пять-семь процентов.