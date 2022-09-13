Стало известно о возможном наказании для Чимаева за драку перед турниром UFC
Представляющий Швецию уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев может быть наказан за участие в драке перед турниром UFC 279. Об этом сообщает MMAFighting.
Атлетическая комиссия штата Невада сделала заявление, в котором подчеркнула, что недопустимое поведение спортсменов может повлечь административную и уголовную ответственность. «Комиссия строго накажет всех участников за все случаи физического насилия за пределами октагона, вплоть до лишения гонорара, а также отзыва или приостановки действия бойцовской лицензии», — отмечается в сообщении.
Перед пресс-конференцией участников турнира в Лас-Вегасе Чимаев и американец Кевин Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.
Позже Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке турнира. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.