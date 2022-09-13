Стало известно о возможном наказании для Чимаева за драку перед турниром UFC

Атлетическая комиссия заявила, что накажет Хамзата Чимаева за драку перед турниром UFC

Представляющий Швецию уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев может быть наказан за участие в драке перед турниром UFC 279. Об этом сообщает MMAFighting.

Атлетическая комиссия штата Невада сделала заявление, в котором подчеркнула, что недопустимое поведение спортсменов может повлечь административную и уголовную ответственность. «Комиссия строго накажет всех участников за все случаи физического насилия за пределами октагона, вплоть до лишения гонорара, а также отзыва или приостановки действия бойцовской лицензии», — отмечается в сообщении.

Перед пресс-конференцией участников турнира в Лас-Вегасе Чимаев и американец Кевин Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Позже Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке турнира. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.