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Стало известно о подготовке американцев к гражданской войне

The Guardian: жители США покупают оружие и бункеры в ожидании начала гражданской войны

Фото: Bing Guan / Reuters

Опасаясь вероятного начала столкновений в США и раскола общества, жители страны покупают огнестрельное оружие и подземные бункеры. Об этом сообщила обозреватель Арва Махдави в статье для The Guardian.

«Согласно недавнему опросу YouGov, более 40 процентов американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война [в США] хотя бы в некоторой степени вероятна», — подчеркнула она.

Махдави также добавила, что жители Соединенных Штатов готовятся к массовой вспышке насилия. Она отметила, что самая богатая часть населения скупает бункеры «Судного дня», оборудованные кладовыми и дорогой мебелью.

В августе старший редактор газеты The Washington Post Марк Фишер заявил, что США стоят на пороге гражданской войны. «Широкое разнообразие голосов, включая политиков из Демократической и Республиканской партий, ученых, изучающих гражданские войны, и экстремистов с обеих сторон, сегодня согласно с идеей о том, что гражданская война либо неизбежна, либо необходима», — отметил Фишер.

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Марина Совина
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