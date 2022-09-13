Иностранный хоккеист оценил вероятность отъезда из КХЛ из-за политики

Хоккеист «Барыса» Гудачек заявил, что политика не имеет к спортсменам никакого отношения

Словацкий вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Юлиус Гудачек оценил вероятность отъезда из лиги из-за политики. Его слова приводит Denník Šport.

Иностранный хоккеист заявил, что политические вопросы не могут повлиять на его решение о выборе места продолжения карьеры. «Политика к спортсменам не имеет никакого отношения. Поэтому я не стал отказываться от возможности выступать в КХЛ», — подчеркнул он.

Ранее 13 сентября Гудачек заключил контракт с «Барысом». Соглашение рассчитано на один год. До этого хоккеист выступал в КХЛ за новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017-2018), московский «Спартак» (2018-2021) и рижское «Динамо» (2021).

В начале мая власти Финляндии и Швеции запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборные страны. Отмечается, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне. Словацкая федерация подобных запретов не вводила.