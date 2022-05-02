Еще одна страна запретит хоккеистам из КХЛ выступать за национальную сборную
Шведская хоккейная ассоциация запретила игрокам из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступать за национальную сборную. Об этом сообщает Reuters.
«Ни один из игроков, участвовавших в плей-офф КХЛ, не имеет права выступать на чемпионате мира в Финляндии», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после окончания сезона.
Ранее еще одна страна, Финляндия, объявила о запрете выступать за национальную сборную хоккеистам из КХЛ. В Финском хоккейном союзе отметили, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.
6 марта в КХЛ отреагировали на расторжения иностранными игроками контрактов с клубами. Там подчеркнули, что не видят никакой опасности для легионеров, выступающих в КХЛ.