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Спорт

Еще одна страна запретит хоккеистам из КХЛ выступать за национальную сборную

Выступавших в КХЛ шведских хоккеистов не пригласят в национальную сборную на ЧМ-2022

Фото: David Bitzan / Globallookpress.com

Шведская хоккейная ассоциация запретила игрокам из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступать за национальную сборную. Об этом сообщает Reuters.

«Ни один из игроков, участвовавших в плей-офф КХЛ, не имеет права выступать на чемпионате мира в Финляндии», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после окончания сезона.

Ранее еще одна страна, Финляндия, объявила о запрете выступать за национальную сборную хоккеистам из КХЛ. В Финском хоккейном союзе отметили, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.

6 марта в КХЛ отреагировали на расторжения иностранными игроками контрактов с клубами. Там подчеркнули, что не видят никакой опасности для легионеров, выступающих в КХЛ.

Дарья Коршунова
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