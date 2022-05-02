Еще одна страна запретит хоккеистам из КХЛ выступать за национальную сборную

Выступавших в КХЛ шведских хоккеистов не пригласят в национальную сборную на ЧМ-2022

Шведская хоккейная ассоциация запретила игрокам из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступать за национальную сборную. Об этом сообщает Reuters.

«Ни один из игроков, участвовавших в плей-офф КХЛ, не имеет права выступать на чемпионате мира в Финляндии», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после окончания сезона.

Ранее еще одна страна, Финляндия, объявила о запрете выступать за национальную сборную хоккеистам из КХЛ. В Финском хоккейном союзе отметили, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.

6 марта в КХЛ отреагировали на расторжения иностранными игроками контрактов с клубами. Там подчеркнули, что не видят никакой опасности для легионеров, выступающих в КХЛ.