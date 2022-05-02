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Выступающим в КХЛ финским хоккеистам запретят играть за национальную сборную

Финский хоккейный союз запретит выступать за сборную игрокам, представляющим клубы КХЛ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Финский хоккейный союз запретит выступать за национальную сборную хоккеистам, которые продолжат играть в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте сборной Финляндии по хоккею.

В сезоне-2021/22 в России играло 45 финских хоккеистов. Также в команде опровергли информацию о том, что форвард Миро Аалтонен будет выступать за екатеринбургский «Автомобилист» в следующем сезоне. «Контракт на сезон-2022/23 он подписал до Олимпийских игр, началась работа по его расторжению», — говорится в заявлении.

13 апреля стало известно, что в Финляндии отказали в операции российскому хоккеисту молодежной команды «Салавата Юлаева». Генеральный директор команды Ринат Баширов подчеркнул, что клуб много лет работал с Финляндией и планировал организовать операцию для хоккеиста в одной из клиник страны. Однако команда столкнулась с отказом: «Салавату Юлаеву» сообщили, что российских граждан обслуживать не будут.

6 марта в КХЛ отреагировали на расторжения иностранными игроками контрактов с клубами. Там подчеркнули, что не видят никакой опасности для легионеров, выступающих в КХЛ.

Дарья Коршунова
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