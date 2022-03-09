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Спорт

Бывший тренер сборной России высказался о массовом уходе легионеров из КХЛ

Вячеслав Быков заявил, что после ухода легионеров из КХЛ нужно поддержать молодых игроков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не умрет из-за массового ухода легионеров. Специалист высказался в интервью «Чемпионат.com».

«Считаю, что в этой ситуации мы должны поддерживать наш спорт, наших ребят, освобождать места для молодых, чтобы они участвовали в топовых соревнованиях», — заявил Быков. Он также подчеркнул, что не хочет критиковать никого из иностранцев, так как каждый сам выбирает свой путь.

Быков заявил, что политика давно влезла в спорт и диктует свои условия. Именно поэтому, по словам тренера, его не удивляет решение некоторых легионеров покинуть КХЛ.

6 марта лига отреагировала на расторжения иностранными игроками контрактов с клубами. Там подчеркнули, что не видят никакой опасности для легионеров, выступающих в КХЛ.

Алексей Гусев
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