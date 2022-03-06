КХЛ отреагировала на массовый уход легионеров

Все расторжения контрактов иностранных игроков с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были произведены с соблюдением регламента. Так лига отреагировала на массовый уход легионеров, сообщает «Чемпионат.com».

В КХЛ уточнили, что по состоянию на вечер 5 марта клубы покинули 14 игроков с иностранным гражданством. «Лига не видит никакой опасности для пребывающих в России иностранных игроков. Дополнительно КХЛ отправлено официальное письмо в Минспорта с просьбой предоставить гарантии безопасности», — отметили в лиге.

На данный момент больше всех от ухода легионеров пострадал «Салават Юлаев». Уфимский клуб покинули финны Юхо Метсола, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд, а также датчанин Филип Ларсен.

В КХЛ проходит розыгрыш Кубка Гагарина. Команды проводят встречи 1/4 финала в своих конференциях.