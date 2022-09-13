Стала известна дата боя Джошуа и Фьюри

Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут бой за титул WBC 3 декабря

Стала известна дата боя британских боксеров Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Об этом сообщила в Twitter промоутерская компания 258 Management Limited.

Поединок пройдет 3 декабря. Команда Джошуа приняла все условия боя, которые ранее предложил Фьюри. «В связи со смертью королевы Елизаветы мы приостановили общение. В настоящее время ждем подтверждения со стороны соперника», — говорится в заявлении компании. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен ответил на этот пост фразой «контракт скоро будет у вас».

8 сентября Фьюри заявил, что не готов драться 17 декабря, как предложила команда Джошуа. «26 ноября на "Уэмбли" или 3 декабря в Кардиффе. Эти даты, бери или уходи», — заявил боксер.

Фьюри — действующий чемпион WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Энтони Джошуа 24 победы при трех поражениях.