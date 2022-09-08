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Спорт

Фьюри отказался проводить поединок на условиях Джошуа

Боксер Тайсон Фьюри отказался проводить поединок на условиях, предложенных Энтони Джошуа

Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался проводить поединок за титул WBC в тяжелом весе на условиях, предложенных Энтони Джошуа. Об этом пишет The Mirror.

Джошуа хотел провести бой 17 декабря в Кардиффе, однако Фьюри не согласился. «26 ноября на "Уэмбли" или 3 декабря в Кардиффе. Это даты, бери или уходи», — заявил боксер. Как сообщается, первоначально Фьюри вел переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком 17 декабря в Саудовской Аравии.

3 сентября Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа. 21 августа Джошуа проиграл Усику в поединке за четыре чемпионских пояса. Фьюри предстоит встретиться с украинцем в 2023 году.

Тайсон Фьюри — действующий чемпион WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Энтони Джошуа 24 победы при трех поражениях.

Ксения Курашкина
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