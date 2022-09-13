Медведев порассуждал о поставках Киеву вооружения словами «все заполыхает»

Медведев порассуждал о поставках Киеву нового вооружения словами «все заполыхает»

Если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружений, то вокруг них все заполыхает. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводятся в Telegram-канале.

Он отметил, что военная кампания перейдет на другой уровень при накачке украинцев западным оружием. «Западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон», — написал зампред Совбеза.

России в этой ситуации «тоже сильно достанется», допустил Медведев. Кроме того, в своем посте он назвал киевский проект гарантий безопасности прологом к третьей мировой войне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рекомендации Киева должны лечь в основу договора о безопасности.

«Киевский договор по безопасности» предусматривает запрет на снятие санкций с России, в том числе пока она «не возместит ущерб». Также Киев хочет включить в него поставки оружия от западных партнеров и участие в военных учениях НАТО и Евросоюза.