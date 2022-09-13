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Медведев порассуждал о поставках Киеву вооружения словами «все заполыхает»

Медведев порассуждал о поставках Киеву нового вооружения словами «все заполыхает»

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружений, то вокруг них все заполыхает. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводятся в Telegram-канале.

Он отметил, что военная кампания перейдет на другой уровень при накачке украинцев западным оружием. «Западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон», — написал зампред Совбеза.

России в этой ситуации «тоже сильно достанется», допустил Медведев. Кроме того, в своем посте он назвал киевский проект гарантий безопасности прологом к третьей мировой войне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рекомендации Киева должны лечь в основу договора о безопасности.

«Киевский договор по безопасности» предусматривает запрет на снятие санкций с России, в том числе пока она «не возместит ущерб». Также Киев хочет включить в него поставки оружия от западных партнеров и участие в военных учениях НАТО и Евросоюза.

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Анна Щербакова
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