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В Херсонской области сообщили об увеличении потерь в украинских войсках

Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ на херсонском направлении потеряли свыше 3500 человек

Фото: Reuters

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об увеличении потерь в украинских войсках. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что согласно полученным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 3500 человек. Замглавы администрации добавил, что никаких реальных продвижений украинской армии нет. Кроме того, по его словам, среди населенных пунктов, которые были заявлены как взятые под контроль, никогда не было российский войск. «Это села буферной зоны», — отметил Стремоусов.

31 августа стало известно о попытке украинской армии пройти в направлении Херсона. Тогда сообщалось по меньше мере о трех батальонах ВСУ с бронетехникой, намеревающихся прорваться в город.

В тот же день было объявлено об успешном отражении наступления украинских военных российскими войсками. Уточнялось, что бои проходят в нескольких населенных пунктах, в том числе, в северной части области около Архангельское-Ольгино.

Ранее Минобороны России доложило о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ведомстве проинформировали, что потери украинских войск насчитывают 560 человек.

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Варвара Кузьмина
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