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Россияне начали закупаться дешевой техникой

Platforma: траты россиян на бытовую технику и электронику в июле выросли на 10%

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В июле 2022 года россияне увеличили траты на бытовую технику и электронику — рост по сравнению с июнем составил почти 10 процентов, свидетельствуют оценки аналитиков компании Platforma, разрабатывающей инструменты для бизнеса на основе больших данных. Выводы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру», оно основано на анонимизированных данных более восьми миллионов покупателей.

Активнее закупаться техникой граждане начали впервые с апреля, причем рост отмечается относительно пониженных значений мая-июня. В середине весны совокупные расходы на товары этой категории рухнули почти наполовину относительно марта. По оценкам специалистов, актуальные перемены связаны с началом поставок по параллельному импорту, а также с ростом доли китайских брендов на рынке.

Компании из Китая в первом полугодии более чем на 100 процентов нарастили свои продажи смартфонов в России, выйдя в лидеры рынка в натуральном выражении. В Platrforma полагают, что потребители стали чаще покупать дешевые бренды, а за счет количества купленных недорогих позиций средний чек держится на одном уровне.

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«Снижение дефицита спроса на привычные товары и увеличение доли рынка более дешевых брендов способствуют возврату аудитории к привычным тратам. Пока мы видим этот тренд лишь на этапе становления, его дальнейшее укрепление будет зависеть от многих факторов – стабильности поставок по новым каналам, качества техники, ценообразования и так далее», — пояснил руководитель продукта «Прогноз спроса» Platforma Николай Герантиди.

Рост доли продаж телефонов китайских брендов, на которые обращают внимание магазины техники, происходит на фоне прекращения прямого импорта Samsung и Apple. Схемы параллельного ввоза, по мнению специалистов, не обеспечивают необходимого для замещения объема, поэтому запасы этих телефонов у ритейлеров заканчиваются, и их доля падает.

Тренд на рост продаж китайских товаров отмечается и в других категориях — так, к июлю почти вдвое увеличились продажи телевизоров из КНР. Кроме того, стали ввозить также бытовую технику брендов из Турции и Узбекистана.

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Платон Щукин
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