Стало известно о пострадавших из-за пожара в многоэтажке на юге Москвы

Три человека пострадали из-за пожара в многоэтажке на улице Красного Маяка в Москве

В пожаре в многоэтажке на улице Красного Маяка в Москве, предварительно, пострадали три человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия находится заместитель прокурора Черновского района Станислав Шевченко, который контролирует работу экстренных служб.

О пожаре в жилом доме возле станции метро «Пражская» на юге Москвы стало известно днем во вторник, 13 сентября. Корреспондент «Ленты.ру» снял возгорание на видео. На кадрах видны черные клубы дыма, которые валят из горящего здания.

Ранее один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. По информации МЧС, возгорание началось в квартире на 10-м этаже, после чего огонь перекинулся на балконы двух квартир на 11-м этаже.