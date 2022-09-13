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Озвучен новый способ сократить число смертей от коронавируса

Ear, Nose & Throat: промывание носа сократило число госпитализаций и смертей от COVID-19

Фото: Jose Aldenir / Globallookpress.com

Ученые из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты озвучили новый способ сократить число госпитализаций и смертей от COVID-19. Выводы работы опубликованы в журнале Ear, Nose & Throat.

Известно, что вирус SARS-CoV-2 взаимодействует с белком ACE2, который находится во многих тканях и органах, в том числе в носовой полости. Сейчас разработаны препараты, которые мешают патогену прикрепляться к ACE2, но новое исследование предлагает более дешевую и доступную альтернативу.

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По словам авторов, промывание носа слабым физиологическим раствором дважды в день поможет уменьшить способность коронавируса к прикреплению. В ходе экспериментов специалисты заметили 8,5-кратное снижение госпитализаций и отсутствие летальных исходов по сравнению с контрольной группой.

Согласно статистике, менее 1,3 процента из 79 участников в возрасте от 55 лет и старше отправились в отделение неотложной помощи, никто не скончался. В другой выборке, не использующей этот метод, за тот же период времени 9,47 процента были госпитализированы и 1,5 процента умерли.

Чем быстрее пациенты вымывали часть вируса в течение 24 часов после положительного теста, тем более благоприятный был прогноз течения заболевания.

В сентябре 2022 года директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал о самом безопасном способе дезинфекции смартфонов от коронавируса: он предлагает использовать изопропиловый спирт.

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Елена Апазиди
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