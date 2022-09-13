Врач назвала причину несовпадения пика сексуального влечения у мужчин и женщин

Врач Мария Селихова: мужчины возбуждаются утром из-за высокой концентрации тестостерона

Ранним утром в организме мужчин вырабатывается много тестостерона, они возбуждаются и испытывают сексуальное влечение, а у женщин пик влечения наступает лишь вечером, рассказала руководитель экспертного центра женского здоровья, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины несовпадения пика сексуального влечения у мужчин и женщин.

Здоровый и качественный секс зависит от эмоциональной близости и комфорта в паре, уверена Селихова. Но также важно совпадение биологических ритмов, а это, по ее словам, случается не всегда. Поэтому потребность в сексе у партнеров приходится на разное время суток.

Примерно с шести до девяти утра у мужчин наблюдается высокая концентрация тестостерона. По утверждению Селиховой, пока женские гормоны еще «спят», мужчина пребывает на пике сексуальной активности. Уровень эстрогена, который отвечает за сексуальное возбуждение у женщин, поднимается около полудня, нарастает в течение дня и достигает максимума к 10 часам вечера. У мужчин в это время начинается спад, и секс их интересует меньше.

Если говорить о сексе в контексте получения удовольствия, для достижения оргазма мужчинам достаточно трех секунд, в то время, когда женщине потребуется около пяти минут Мария Селихова акушер-гинеколог, акушер-эндокринолог

Кроме того, женщинам нужно в среднем 20-30 минут, чтобы выделилось достаточное количество смазки и усилился кровоток малого таза, отметила собеседница «Ленты.ру». Именно поэтому они предпочитают заниматься сексом, когда им не нужно торопиться по делам: после рабочего дня, перед сном.

В паре, где у мужчины и женщины сексуальная потребность возникает в разное время суток, стоит обсудить проблему и найти компромисс, посоветовала врач. В том случае, если у партнеров не получается настроить диалог, необходимо обратиться к психологу или сексологу, добавила она.

Ранее Мария Селихова назвала способы пережить предменструальный синдром. Она отметила, что привести нервы в порядок помогут теплые ванны и общение с близкими.