Валуев оценил отказ украинских самбистов выступить на ЧЕ из-за России

Николай Валуев назвал отказ украинских самбистов выступить на ЧЕ из-за России перфомансом

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев оценил отказ сборной Украины по самбо выступить на чемпионате Европы из-за России. Его слова приводит Metaratings.

«Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта. Все, как обычно, в их королевстве», — заявил Валуев, назвав действия украинцев перфомансом.

13 сентября сборная Украины по самбо отказалась выступать на чемпионате Европы-2022 из-за допуска на турнир россиян и белорусов. В ответ президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что ему жаль, что такая сильная команда, как сборная Украины, отказалась от турнира.

Чемпионат Европы по самбо пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии выступят под эгидой Международной федерации самбо.