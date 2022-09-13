ВСУ стянули HIMARS к линии фронта в Запорожье
Рогов заявил, что ВСУ стянули РСЗО HIMARS к линии фронта в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к линии фронта в Запорожской области американские РСЗО Himars и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель». Об этом РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«К линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три штуки РЭБ "Буковоль". РСЗО HIMARS замечены», — заявил Рогов.
Ранее во вторник, 13 сентября, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сосредоточили колоссальное количество сил и техники на линии соприкосновения в Запорожской области. По его словам, такого количества украинских военных на этом направлении еще не было.
Накануне он заявил, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ.