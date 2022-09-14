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США решили передать миллиарды долларов Афганистану в обход талибов

Минфин США решил передать Афганистану 3,5 миллиарда долларов в обход талибов

Фото: Reuters

Власти США приняли решение передать Афганистану 3,5 миллиарда долларов в обход правительства талибов (члены движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации), удерживающих контроль над страной. Об этом сообщило американское Министерство финансов, передает Reuters.

Уточняется, что финансовая помощь будет направлена в швейцарский трастовый фонд стабилизации экономики Афганистана. «Афганский фонд будет защищать, сохранять средства и осуществлять их целевые выплаты, чтобы помочь обеспечить большую стабильность афганской экономики», — говорится в заявлении Минфина.

Решения о распределении средств, собираемых фондом будет принимать его попечительский совет. В его ведении будут находиться: финансирование печати валюты и закупок критически важного импорта (к примеру, электроэнергии, материалов для строительства инфраструктуры), а также выплаты по международным долговым обязательствам.

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Сумму в 3,5 миллиарда долларов американское правительство выделило из замороженных средств центрального банка Афганистана, которые в настоящий момент находятся на счетах ФРС США. Согласно позиции Вашингтона, деньги будут возвращены афганскому ЦБ, когда из его правления уволят членов «Талибана», находящихся под международными санкциями.

26 июля спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест заявил, что в целях стабилизации афганской экономики Вашингтон может разморозить счета госрезерва прежнего правительства. По его словам, прежние усилия США позволили предотвратить тяжелейший гуманитарный кризис в стране в зимний период.

В середине августа 2021 года, после того как талибы захватили власть в стране, Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, зависимой от иностранных вливаний. В частности, США перекрыли доступ к активам афганского центробанка на семь миллиардов долларов, которые хранятся в американской Федеральной резервной системе.

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Николай Чигасов
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