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Папа Римский призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном

Папа Римский Франциск призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск во время своего визита в Казахстан призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Понтифик сказал, что он с «беспокойством узнал» о новых «очагах напряжения» на Кавказе. «Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздорами», — провозгласил Папа Римский.

Вечером 12 сентября началось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают разные объекты инфраструктуры. Армения обратилась за помощью к России, ООН и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

14 сентября армянский премьер Никол Пашинян заявил, что в ходе текущего конфликта Армении и Азербайджана погибли 105 человек.

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Николай Чигасов
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