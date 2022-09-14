Стало известно об обстреле пункта пограничников ФСБ России Азербайджаном

«Инфотека 24»: Азербайджан обстрелял пункт пограничников ФСБ России в Армении

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике в Армении. Об этом стало известно армянскому информационному порталу «Инфотека 24», который написал об этом в Telegram-канале.

Уточняется, что обстрел был произведен в ночь с 12 на 13 сентября. Личный состав в срочном порядке покинул место дислокации. По данным портала, в результате произошедшего были повреждены само здание и военная техника.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня и обстреле своих позиций. Отмечалось, что подразделения Азербайджана «принимают адекватные ответные меры».

Вечером 12 сентября началось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают разные объекты инфраструктуры. Армения обратилась за помощью к России, ООН и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).