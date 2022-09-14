«Крылья Советов» одержали победу над «Зенитом» в Кубке России

«Крылья Советов» победили «Зенит» в Кубке России со счетом 2:0, был удален Клаудиньо

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над петербургским «Зенитом» в матче второго тура Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0. С 77-й минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве, после того, как был удален полузащитник Клаудиньо. На 83-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Цыпченко. На второй добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил форвард Максим Глушенков.

После двух матчей «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице группы B, набрав три очка. «Зенит» с тем же количеством очков располагается на третьем месте.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с воронежским «Факелом», а «Зенит» — с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 28 сентября.