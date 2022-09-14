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Анонсировано открытие новой дороги между Арменией и Карабахом

МИД России сообщил, что новая дорога по Лачинскому коридору откроется в апреле

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар сообщил, что откроется новая дорога по Лачинскому коридору, которая начнет функционировать с 1 апреля 2023 года. Его слова передает РИА Новости.

«С 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора», — уточнил Гончар.

Режим работы Лачинского коридора не изменится, российские миротворцы «передислоцировались на временную дорогу», они перейдут на новый маршрут в апреле 2023 года, заявил он.

Гончар подчеркнул, что 24 августа переселение жителей населенных пунктов в пределах зоны безопасности старой трассы коридора было завершено в результате договоренности между сторонами Армении и Азербайджана и по согласованию с командованием миротворческого контингента России.

4 августа Азербайджан уведомил российских миротворцев о намерениях поменять действующий маршрут в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией, что является нарушением трехстороннего договора, утверждает глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

9 ноября 2020 года Москва, Ереван и Баку приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, которые начались в конце сентября.

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Кристина Есикова
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