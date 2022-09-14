Футболист «Локомотива» Педриньо объяснил отсутствие фамилии на игровой майке

Футболист «Локомотива» Педриньо объяснил отсутствие фамилии на майке решением руководства

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо Габриел объяснил отсутствие фамилии на игровой майке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Потому что это типа гей, голубой», — заявил 22-летний футболист. Он подчеркнул, что руководством было решено использовать сокращенное имя Педро.

Педриньо перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Контракт рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

В сентябре прошлого года бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), ни Facebook. В результате дело было прекращено.