Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
4:1
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
2:0
Завершен
Зенит
Фонбет Кубок России|Группа B
Ростов
3:1
Завершен
Оренбург
Фонбет Кубок России|Группа C
ЦСКА
2:1
Завершен
Урал
Фонбет Кубок России|Группа D
Локомотив
2:2
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
4:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спорт

Футболист «Локомотива» Педриньо объяснил отсутствие фамилии на игровой майке

Футболист «Локомотива» Педриньо объяснил отсутствие фамилии на майке решением руководства
Педриньо Габриел (слева).

Педриньо Габриел (слева). . Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо Габриел объяснил отсутствие фамилии на игровой майке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Потому что это типа гей, голубой», — заявил 22-летний футболист. Он подчеркнул, что руководством было решено использовать сокращенное имя Педро.

Педриньо перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Контракт рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

В сентябре прошлого года бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), ни Facebook. В результате дело было прекращено.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
Россия выступила против записи видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН
Премьер-министр Швеции подаст в отставку
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро
Гутерриш обсудил с Путиным Запорожскую АЭС
Гутерриш призвал ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний
В Армении заявили о практически полном прекращении огня на границе
Российский посол назвал решение энергопроблем в Европе
Антонов назвал США участником конфликта на Украине
В «Газпроме» заявили о банкротстве множества иностранных подрядчиков компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.