ВС России начали перебрасывать резервы в Красный Лиман

Вооруженные силы (ВС) России перебрасывают резервы в город Красный Лиман, в районе которого постоянно ведутся интенсивные бои. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны», видна колонна военной техники, которая идет в направлении населенного пункта.

«Враг город не возьмет», — говорится в сообщении.

Полковой священник российского подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», рассказал о штурме Красного Лимана. По его словам, с 8 сентября противник перешел в наступление — начался массированный артиллерийский обстрел, шли близкие стрелковые бои, порой дистанция боя составляла 20 метров. Священник признал, что на одного российского военного приходилось 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако, по его данным, ВС России не понесли никаких потерь.

14 сентября военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВСУ вновь приступили к штурму города Красный Лиман. В Краснолиманском районе бойцы подразделения «Барс-16» ведут бой на подступах к населенному пункту. Там украинские военнослужащие атакуют отдельные позиции.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные вместе с силами республики отразили попытку ВСУ организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под Красным Лиманом.