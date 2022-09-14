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Разработан помечающий раковые клетки для иммунной системы препарат

Cancer Cell: изобретено помечающее раковые клетки для иммунной системы лекарство

Фото: Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали препарат, помечающий раковые клетки для иммунной системы. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Известно, что опухолевые клетки умело маскируются от защитных сил организма. Новый метод позволяет переместить мутировавшую версию белка KRAS на поверхность раковых клеток, где его могут заметить иммунные клетки и уничтожить. Эти мутации выявляются примерно в четверти всех случаев рака.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже предварительно одобрило совместное применение нового препарата ARS1620 с сотарасибом в случае рака легких. Сотарасиб был изобретен в последние десятилетия для борьбы с мутациями KRAS, однако он помогает не всем больным, поскольку иногда опухоли, которые он уменьшает, могут становиться устойчивыми и снова расти.

На данный момент авторы считают, что требуется больше исследований на животных и людях, чтобы использовать препарат в клинической практике.

В августе 2022 года международная команда ученых из Тель-Авивского и Лиссабонского университетов представила молекулу, способную заместить антитела при лечении рака, что может быть экономически выгоднее и доступнее.

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Елена Апазиди
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