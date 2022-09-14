В Москве стал дольше продаваться один тип квартир

В Москве в два раза увеличился срок реализации вторичных квартир

В Москве на вторичном рынке недвижимости увеличился срок реализации вторичных квартир — объекты стали продаваться в два раза дольше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В «Циан.Аналитике» отметили, что среди данного типа квартир стало продаваться на 37 больше объектов, чем в 2021 году. При увеличении предложения снизился спрос, что привело к росту срока поиска покупателя. На данный момент в среднем он достигает около 111 дней.

По данным риелторской компании Est-a-Tet, в сентябре «вторичка» в среднем экспонируется 45-60 дней. В начале 2022 года срок достиг 22-27 дней. В агентстве «МИЭЛЬ» срок продажи вторичной квартиры оценили в 100 дней, отметив, что несколько месяцев назад он достигал 60-70 дней.

Ранее Москва заняла последнее место в списке крупных городов России с населением от 500 тысяч человек, где в период с января по август 2022 года вторичное жилье подорожало сильнее всего. Средние цены на жилье в столице с начала года поднялись на 1,5 процента.